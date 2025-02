Calcionews24.com - Provstgaard si presenta alla Lazio: «Sono felicissimo e orgoglioso di indossare questi colori»

Leggi su Calcionews24.com

Oliver, nuovo difensore della, ha rilasciato qualche dichiarazione su quello che è stato il suo trasferimento. Le sue parole Intervenuto ai microfoni di TV2 Sport, Oliverha parlato così del suo trasferimento dal Velje: tra motivazioni e stimoli. PAROLE – «. È una grande gioia per me e per tutta la famiglia. Fin qui è .