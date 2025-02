Iltempo.it - Prova di forza della Lazio

Settima vittoria in trasferta e riscatto immediato. Lapassa Cagliari e si riprende il quarto posto in classifica. Apre una rete di Zaccagni, solito black-out a inizio tempo (stavolta nella ripresa) e pareggio di Piccoli, decide la rete di Castellanos che sale a quota otto nella classifica dei cannonieri. Una bella risposta dei biancocelesti dopo il ko immeritato contro la Fiorentina anche se la brillantezza non è quella dei giorni migliori. Vittoria sofferta, meglio così, è una buona notizia per lache spesso non ha saputo leggere bene questo tipo di gare. Nicola si affida al solito Cagliari, modulo speculare a quello laziale, il 4-2-3-1, Zortea, Viola e Felici agiscono alle spalle dell'unica punta Piccoli. Sull'altro fronte sono cinque gli indisponibili per Baroni (in tribuna per squalifica, in panchina va il secondo Fabrizio Del Rosso): Lazzari, Patric, Tavares, Pellegrini e Vecino.