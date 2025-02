Ilveggente.it - Pronostico Leganés-Real Madrid: altra assenza importante per Ancelotti

è un match valido per i quarti di finale della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e.A distanza di quasi due mesi dall’ultima sconfitta nella Liga, sabato scorso ilè caduto a Barcellona contro l’insospettabile Espanyol, che l’ha spuntata 1-0 grazie ad una rete di Romero a 5 minuti dal fischio finale. Lo stesso giocatore che, poco prima, aveva commesso un brutto fallo su Mbappé, non sanzionato con il rosso dall’arbitro (episodio che ha fatto letteralmente infuriare i madrileni).per(Ansa) – Ilveggente.itSfumata, dunque, quella che sarebbe stata la sesta vittoria consecutiva per i Blancos di Carlo, sempre primi in classifica ma di nuovo con l’Atleticoalle calcagna.