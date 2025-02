Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Bologna: accadrà per la quinta volta di fila

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni,, tv e streaming.Non è un mistero che ilabbia in mente, ormai da qualche anno a questa parte, di provare a scrivere un’altra “favola” come quella dell’, ispirandosi proprio al lungimirante progetto della Dea, trasformatasi nel giro di un decennio da una provinciale con l’obiettivo della salvezza ad una big che è riuscita pure a trionfare in Europa e che oggi è temuta da tutti.per ladi(Ansa) – Ilveggente.itDopo aver ottenuto una storica qualificazione alla Champions League anche gli emiliani stanno dimostrando di voler continuare ad essere ambiziosi, provando a tornare in Europa – sarebbe ben accetta anche quella “minore” – nonostante le dolorose cessioni estive e la perdita del loro condottiero Thiago Motta.