Ilfogliettone.it - Progetto Beic, Zucchi si difende: “Nel mio operato, nessuna regola infranta”

Nel turbine di un’indagine che scuote il mondo dell’architettura milanese, Cino, noto architetto, ha rilasciato dichiarazioni a caldo dopo un interrogatorio serrato davanti al GIP Luigi Iannelli., insieme al collega Stefano Boeri, è sotto la lente della Procura di Milano per l’ambiziosodella, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, destinata a sorgere nella centralissima Porta Vittoria, grazie anche ai fondi del Pnrr.“Ho sempre lavorato nella totale assenza di ogni conoscenza dei partecipanti, per cui nell’anonimato. Il concorso voleva giudicare ile non i progettisti. Questo abbiamo fatto” – ha tuonatondo la correttezza del processo di selezione. L’architetto ha sottolineato la sacrosanta imparzialità della giuria, insistendo che il loro giudizio si basava esclusivamente sulla qualità dei progetti presentati, senza alcun riguardo per le identità dei progettisti.