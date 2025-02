Palermotoday.it - Professoressa palermitana prima in Italia a ricevere l'onorificenza degli ingegneri Usa

Antonina Pirrotta, docente di Scienza delle Costruzioni del dipartimento dia dell’universitàStudi di Palermo, direttrice della scuola di dottorato di Unipa, è stata insignita del prestigioso riconoscimento di Fellow of the american society of civil engineers (Asce), diventando la.