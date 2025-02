Secoloditalia.it - Prodi e Schlein, lui discetta, lei incassa: pure la stampa “amica” s’accorge dei guai tra i due separati in casa

Acque agitate nel Pd, in balia di correnti che, almeno nelle intenzioni della segretaria dem, dovrebbero trovare un argine con una Conferenza programmatica a cui Ellysta pensando di dare il compito di far arrivare in porto l’idea e la realizzazione di una centralità del partito. E al timone – ma da un po’ anche ai remi – Romano, che tra cattedra teorica e ponte di comando, guida la flotta e dispensa consigli pratici e istruzioni per l’uso alla ciurma che procede ormai in ordine sparso.Acque agitate nel Pd: i dem dilaniati trae laMa eccoci qui: anche Elly, proprio nel solco delle esperienze dei suoi predecessori, quasi allo scoccare dei due anni della dirigenza al Nazareno si ritrova con l’acqua alla gola irrorata a profusione a forza di convegni, summit, confronti e dichiarazioni off the record che, tra messaggi e commenti più o meno indiretti, arrivano al cuore della questione e alla pancia dei dem.