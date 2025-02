Milanotoday.it - Processo immediato per Fares, l'amico di Ramy che guidava il T Max

Bouzidi, il 22enne tunisino chelo scooter inseguito dai carabinieri la notte in cui è morto il 19enneElgaml, andrà ail 18 aprile con rito. In questo caso l'accusa è quella di resistenza a pubblico ufficiale; il ragazzo è infatti anche indagato per omicidio.