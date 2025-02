Dailymilan.it - Probabile Formazione Milan-Roma: Sergio Conceiçao vuole vincere. Le scelte su Gimenez e Joao Felix

Arriva la Coppa Italia, arriva lanon cambia ladelnemmeno dopo gli arrivi di SantiagoOra la Coppa Italia, la sfida alla. Novanta minuti veri, intensi, da giocare e da portare a casa. Una gara chenon può sbagliare. Giocherà la miglior. Turnover ridotto al minimo con Mike Maignan ancora in porta, con Kyle Walker confermato a destra. Al centro della difesa ritorna Matteo Gabbia dopo l'errore di Zagabria al fianco di Fikayo Tomori. Riposa Pavlovic. A sinistra sempre e solo Theo Hernandez.A centrocampo scontato il turno di squalifica torna dal primo minuto Fofana. Confermato anche Musah come Reijnders anche perché Bondo è reduce da qualche fastidio muscolare accusato nelle scorse settimane., Santiagocominciano dalla panchina