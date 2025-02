Ilrestodelcarlino.it - Privacy di una paziente violata. Garante condanna l’ospedale: multa da 17mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 4 febbraio 2025 –‘Mazzoni’ di Ascoli è statoto a pagare unaper il mancato rispetto di alcune norme in relazione alla. La sanzione è stata inflitta daldopo la segnalazione di una cittadina, che si è rivolta all’ente di tutela della riservatezza in seguito ad un episodio avvenuto alcuni mesi fa. Le norme sullasono diventate sempre più stringenti soprattutto dopo l’entrata in vigore del regolamentopeo sulla protezione dei dati. I fatti sono questi. La donna, dopo aver fatto una visita specialistica, è andata allo sportello per ritirare la certificazione che attestava la sua presenza in ospedale, da consegnare poi al datore di lavoro per giustificare la propria assenza in ufficio. Al momento di prendere il documento, però, si è accorta che lo stesso riportava, oltre al nome delMazzoni, anche il nome del reparto in cui si era svolta la visita (ad esempio Ortopedia, Ginecologia, Psichiatria e via dicendo), il timbro del reparto e la firma del medico di riferimento.