Primo titolo regionale del 2025 per la Chimera Nuoto

Arezzo, 4 febbraiodelper la. La società aretina ha conquistato un oro e tre bronzi al Campionato Toscano Indoor di Fondo che, nella piscina di Livorno, ha visto nuotatori e nuotatrici di tutta la regione confrontarsi sulle lunghe distanze in stile libero, in una competizione che ha richiesto un mix di carattere, resistenza e tecnica. La squadra dellaera qualificata per la manifestazione con ben diciotto atleti e, tra questi, a emergere sono state soprattutto le ragazze del 2012 che hanno dominato nei 3000 metri con l’oro di Adele Napoli che si è dunque laureata campionessa toscana, il bronzo di Djulietta Rosca, il quarto posto di Morgana Milagros Domenichelli, il quinto posto di Isabella Sacchetti e il sesto posto di Asia Senesi.