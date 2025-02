Sport.quotidiano.net - Primavera. Un punto a testa per Empoli e Verona. Si decide tutto in 8’

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 HELLAS: Magro, Kurti (76’ Stella), Dalla Riva (87’ Peci), Nwanege (95’ Popovic), Agbonifo, Szmionas, Vermesan, De Battisti (76’ Barry), Nwachukwu, Monticelli, Pavanati (87’ Vapore). All.: Sammarco.: Versari, Moray, Asmussen (63’ Olivieri), El Biache, Monaco (89’ Barsotti), Falcusan, Lauricella, Huqi, Mannelli, Chiucchiuini (89’ Rossetti), Rugani. All.: Filippeschi. Arbitro: Maccorin di Pordenone. Reti: 3’ El Biache; 8’ Pavanati. Note: Espulso Mannelli (E) all’83’ per doppia ammonizione.– Succedenei primissimi minuti traed, che si spartiscono la posta in palio nel posticipo della 23sima giornata del campionato1. Pronti via e gli azzurrini del nuovo mister Filippeschi passano in vantaggio con El Biache (nella foto, diFc), che beffa Magro con un tocco di punta.