Prima eroe, poi al patibolo. La parabola di Damiano in Un posto al sole

Dopo diverse puntate riecco Marina e Roberto. Anche se non se ne era sentita la mancanza, con le loro storie sempre più surreali e i loro personaggi indigesti. E come se non bastasse adesso è tornata anche Elena da Londra. Che guarda caso, appena arrivata, incontra il Gagliotti. Che già dallo sguardo ha tutto un programma. E possiamo immaginare come finirà.. Anche se Marina non lo ha per niente in simpatia. Nel frattempo Viola va a parlare conper spiegargli la sua reazione rispetto alla violenza da lui usata durante l’arresto. Tutto giusto, ci mancherebbe. Condanniamo l’abuso della violenza da parte delle forze dell’ordine. Ma che a farlo sia proprio la vittima, stranota e derubata in pieno giorno, portandole via la collanina più preziosa che aveva a livello affettivo, anche questo ci pare un po surreale.