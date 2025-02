Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Il Savarna beffa il Real. Tonfo Bagnacavallo. Il San Pancrazio c’è

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prosegue la corsa in vetta al girone G diper ilche, nell’anticipo di sabato e big match di giornata, batte 2-1 ilFusignano grazie al gol nel finale di Garavini dopo il vantaggio nel primo tempo di Otoe e il momentaneo pari di Pirazzoli. Ilallunga in classifica a +5, visto che ilcade 2-0 a Meldola con due reti a inizio ripresa di Ghetti e Ranieri. Ma non vince neppure il San Vittore che pareggia 1-1 col Modigliana, scavalca ilFusignano in classifica ma resta comunque a -7 dalla capolista. Vince 2-1 il Savio, nello scontro salvezza di Alfonsine: decisivo il gol al quarto d’ora della ripresa di Benini, dopo il gol iniziale di Fantini e il temporaneo pari di Reni Nipoli. In coda, buon pari del Sanche ferma sul 2-2 il Vecchiazzano in piena corsa playoff.