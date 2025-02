Prezzi delle case a Pordenone il crollo più marcato d' Italia | -82%

Pordenonetoday.it - Prezzi delle case, a Pordenone il crollo più marcato d'Italia: -8,2%

Leggi su Pordenonetoday.it

sono in calo in molte zone d', ma è ache si registra la flessione più marcata. Secondo uno studio condotto da Idealista, a livello provinciale si osserva una predominanza di aree in calo, con il 59%province monitorate da idealista che registrano.