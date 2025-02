Lanazione.it - Prevenzione oncologica, screening gratuiti: ecco dove e quando

Firenze, 4 febbraio 2025 – La lotta contro i tumori passa anche e soprattutto attraverso la. È per questo che la Fondazione Associazione nazionale tumori (Ant) Onlus anche quest’anno si mette a disposizione dei cittadini toscani promuovendo una serie dioncologicigrazie alla rinnovata collaborazione con Banco Fiorentino – Credito Cooperativo e Villa Donatello. Torna infatti anche per il 2025 “Gioca d’anticipo contro il tumore”, l’iniziativa che permetterà di eseguire 348 controlli per ladei tumori senza alcun costo per i cittadini. Il ciclo di visite partirà il 13 febbraio e, come evidenzia il delegato Ant di Firenze Simone Martini, ha l’obiettivo di rendere alla portata di tutti la cultura della. Quattro i progetti che fanno parte nella campagna, per loin altrettanti ambiti oncologici: il progetto melanoma, il progetto mammella per le donne sotto i 45 anni, il progetto tiroide e il progetto ginecologia.