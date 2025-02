Romadailynews.it - Presidente Milano-Cortina 2026, Olimpiadi invernali rendono Italia protagonista

Leggi su Romadailynews.it

I Giochi olimpicidisono un’opportunita’ per l’di essere, ha dichiarato Giovanni Malago’,della Fondazione, in un’intervista rilasciata a Xinhua ieri a Roma. Il 6 febbraio segna il conto alla rovescia di un anno per la cerimonia di apertura dei giochi. Secondo Malago’, una caratteristica molto distintiva del masterplan die’ che il 90% delle sedi di gara sono gia’ esistenti, e ile’ ottimista sui progressi della costruzione di nuove sedi, come lo sliding center did’Ampezzo. L’e’ una destinazione privilegiata per gli sportd’Ampezzo e Torino hanno ospitato lerispettivamente nel 1956 e nel 2006. Il 30 gennaio, il CIO ha annunciato che le Dolomiti Valtellina, nelle Alpine, ospiteranno i Giochi olimpici giovanilidel 2028, appena pochi giorni dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi mondiali universitariFISU 2025 a Torino.