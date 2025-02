Ilgiorno.it - Precipitato dagli spalti dello stadio. È morto il tifoso della Pro Patria

"Buon viaggio Raffa, ultrà biancoblù per sempre", il saluto commosso nel messaggio di cordoglio pubblicato ieri pomeriggio sulla pagina social dell’ Aurora Pro1919 appena appresa la notiziamorte di Raffaele Carlomagno (nella foto), ilquarantaduenne, vittima sabato 25 gennaio di un terribile incidente alloPiola a Novara, caduto nel fossato sotto la curva del settore ospiti dopo essersi sporto per salutare la squadra. All’ospedale di Novara dove era stato ricoverato i medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita, per una settimana avevano sperato i familiari, gli amici e la grande famiglia dei tifosi biancoblù, a cui si è stretta tutta la tifoseria italiana, anche quella degli avversari storici. Negli ultimi giorni la situazione si è aggravata e ieri è sopraggiunto il decesso.