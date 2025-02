Thesocialpost.it - Pr condannato per stupro evade dai domiciliari e violenta un’altra ragazza: orrore in Italia

Cesar Augusto Sanchez Martinez, un peruviano di 36 anni noto nell’ambiente notturno romano, ha violato gli arrestia cui era stato sottoposto solo poche ore prima a causa di accuse di violenza sessuale su una giovane, definita “immagine”, presso la discoteca “El Taboo”, situata nei pressi del carcere di Rebibbia. Dopo la fuga, ha aggreditoventenne che aspirava a lavorare in un locale notturno.Leggi anche:a scuola in Svezia: sparatoria all’improvviso, ci sono almeno 10 mortiI carabinieri della compagnia di Bracciano hanno prontamente arrestato Martinez di nuovo, portandolo questa volta in carcere. La nuova vittima sarebbe stata narcotizzata in una discoteca all’Eur, la “Room 26”, che in passato ha già avuto problemi con le forze dell’ordine.Nel primo episodio, la vittima era una giovane di 20 anni residente nella periferia settentrionale di Roma.