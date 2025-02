Thesocialpost.it - Pozzolo Formigaro, tragedia in moto: muore il 20enne Luca Fossati

Dramma nel pomeriggio di domenica 2 febbraio a, dove un giovane di 20 anni,, ha perso la vita in un incidente innella zona industriale del paese.La dinamica dell’incidenteLe circostanze del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che il ragazzo si fosse recato nella zona insieme ad altri appassionati per un pomeriggio dedicato alle esibizioni di freestyle.Appena arrivato,si stava dirigendo con la suaverso il parcheggio, quando è stato improvvisamente travolto da un’altrache proveniva lateralmente. L’impatto è stato violentissimo. Tra le ipotesi, si sospetta che uno dei dueciclisti possa essere stato abbagliato dal sole, visto che l’incidente è avvenuto intorno alle 15:30.I soccorsi e le indaginiPer, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.