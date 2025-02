Puntomagazine.it - Poste Italiane: il Movimento Lottiamo Insieme incoraggia i precari a denunciare irregolarità

Leggi su Puntomagazine.it

Basta lavoro gratuito: rivendichiamo giustizia e dignità per i lavoratoridi!All’interno di un’eccellenza comesuccede spesso che le lavoratrici e i lavoratorilavorino più di quanto previsto nel contratto, senza però ricevere alcuna maggiorazione retributiva. Tra i portalettere in particolare è ormai consuetudine prolungare l’orario normale di servizio per portare a termine le consegne ricevute. Le ore prestate in eccedenza non sono considerate prestazioni straordinarie e come tali registrate e retribuite, perché vengono svolte su base “volontaria”. Secondo l’azienda è fondamentale che vi sia un’autorizzazione preventiva al lavoro straordinario da parte del responsabile dell’ufficio, affinché sorga il diritto alla retribuzione.In praticaha goduto di un’infinità di ore di lavoro gratuito, sottraendosi alla responsabilità di vigilare sul rispetto dell’orario effettuato dai suoi dipendenti.