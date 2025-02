Ilrestodelcarlino.it - Pool promozione, San Giovanni esordisce contro Padova

Non ci sarà un attimo di pausa per l’Omag Mt San. Mentre si prepara l’esodo per la Coppa Italia A2 (domenica la finalissima a BolognaItas Trentino) è uscito il calendario dellaA2 che vede proprio Sanpartire da prima in classifica. Subito dietro c’è Busto Arsizio, ad appena 3 lunghezze, che sfiderà le marignanesi in un big-match mercoledì 19 febbraio a Busto Arsizio. Omag Mt esordirà, però, in casail 16 febbraio, la domenica successiva alla Coppa. Poi, subito dopo lo sdirettoBusto Arsizio, ecco il 23 febbraio al PalaMarignano un altro big matchTrento. Il 2 marzo le ‘zie’ saranno in trasferta a Melendugno e concluderanno l’andata il 9 marzo, di nuovo in casa,Cremona. Il ritorno, a campi invertiti, prenderà il via mercoledì 12 marzo.