Poliziotto estra la pistola e apre il fuoco contro la fidanzata: l'orribile tragedia davanti ai colleghi

Un agente di polizia di 29 anni ha aperto illa propriae un collega nel parcheggio della stazione di polizia in cui entrambi prestavano servizio a Rio de Janeiro, Brasile. Ilè stato successivamente colpito e ucciso dai suoi commilitoni durante l’incidente.Leggi anche: Medio Oriente, Donald Trump: “Ho lasciato istruzioni precise, se l’Iran mi uccide sarà cancellato”L’episodio drammatico è avvenuto presso il commissariato della polizia civile nel comune di Duque de Caxias. L’agente è deceduto, mentre la sua compagna, ferita gravemente all’addome da diversi proiettili, sta lottando per la vita all’ospedale municipale Moacyr Rodrigues do Carmo.Inoltre, altre quattro persone, di età compresa tra i 26 e i 41 anni, sono rimaste ferite durante il conflitto atra l’aggressore e iintervenuti per fermarlo.