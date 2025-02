Lettera43.it - Politico: Trump firmerà l’uscita dal Consiglio per i diritti umani dell’Onu

Leggi su Lettera43.it

Il presidente Donalddovrebbe firmare martedì un ordine esecutivo per ritirare gli Stati Uniti dalper idell’Onu e bloccare i finanziamenti all’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l’Unwra. Lo riporta. L’ordine esecutivo, che ripristina le politiche della precedente amministrazione, sarà firmato lo stesso giorno in cui il presidente incontrerà a Washington il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.Lunedì Musk ha chiuso l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionaleGli Stati Uniti accusano da tempo l’Unwra e ilper idell’Onu di avere dei bias contro Israele. Ma la decisione disi inserisce nel più ampio disegno della nuova amministrazione di smantellare e indebolire sia i programmi e le agenzie interne che si occupano di, sia le istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite.