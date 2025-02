Tpi.it - Politica autoritaria in Italia e alleanze strategiche all’estero: ecco l’ambizioso piano di Meloni

Come il cacio sui maccheroni. Fa felice la premier e capita a fagiolo per spingere a tutto gas sulla riforma della Giustizia l’iscrizione sul registro degli indagati (non c’è alcun avviso di garanzia) di Giorgia, dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano per favoreggiamento e peculato in relazione alla liberazione del boss libico Almasri, accusato di decine di omicidi e di torture dalla Corte Penale Internazionale.Lo show da consumata attricedella sorella d’, che ha prontamente annunciato in un video l’iniziativa giudiziaria, conferma il suo talento di comunicatrice coniugato con un cinismo politico fuori dal comune.era perfettamente consapevole del cumulo di distorsioni logiche e fattuali alle quale faceva appello ma sapeva anche che il suo elettorato di riferimento non avrebbe colto le sfumature, lieto di raccogliere il suo grido di dolore contro il complotto internazionale ordito ai danni del suo governo e appoggiato dalla magistraturana per spirito di rivalsa nei confronti della riforma della Giustizia.