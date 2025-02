Ilrestodelcarlino.it - Pohjanpalo rosanero il Citta ingaggia Diaw. Vulikic al Modena

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il colpo di questo calciomercato di Serie B è del Palermo che ha finalizzato l’arrivo didal Venezia, con un’operazione da circa 4,5 milioni. Non contenti, isi sono letteralmente scatenati e hanno acquisito un nome importante anche per la porta, dove hanno chiuso per Audero (ex Inter, adesso era al Como). Ildella invece ha perfezionato l’ingaggio di Davidedal Monza, mentre il Sudtirol ha chiuso per il laterale Barreca (ex Cagliari e Samp). Mossa molto ambiziosa del Bari che ha rilevato Maggiore (ex Spezia) dalla Salernitana e ha venduto il laterale Dorval al Napoli anche se lo tratterrà fino alla fine della stagione in Puglia. Il Frosinone ha ufficializzato il ritorno del centrocampista Konè dalla Lazio e dell’ex capitano Lucioni, mentre ilha ceduto l’attaccante Abiuso in prestito (con diritto di riscatto) alla Sampdoria in cambio del difensore