Ilrestodelcarlino.it - Poggio, treno si blocca in stazione. Costretti a scendere 60 passeggeri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un guasto ha costretto una fermarsi sui binari, paralizzando ieri pomeriggio per ore la linea Venezia Bologna. Ha provocato ritardi fino a 100 minuti, variazioni e le cancellazioni di alcuni treni. Traffico ferroviario in tilt tra Ferrara e Bologna e disagi per chi era in viaggio. Verso le 18,40 la circolazione ferroviaria in graduale ripresa dopo la risoluzione del guasto. Amaro il bilancio. Dieci treni Alta Velocità, 1Intercity e 10 treni Regionali con rallentamenti fino a 100 minuti; 4 Regionali limitati nel percorso e 4 Regionali cancellati. Il guasto alregionale che era partito dalladi Ferrara intorno alle 15.40, ha costretto il macchinista a fermarsi, poco prima delle 16, alladiRenatico. E’ qui che gli oltre sessantache erano a bordo del regionale, sono stati fattima solo dopo un’ora e mezza di attesa tra i sedili e hanno potuto salire sugli autobus messi a disposizione da Trenitalia Tper per raggiungere San Pietro in Casale o Ferrara.