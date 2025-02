Movieplayer.it - Plankton cerca di salvare il mondo da Karen nel trailer del film spinoff di SpongeBob Squarepants

Leggi su Movieplayer.it

A marzo arriverà sugli schermi di Netflix ildidedicato al malvagio, ecco ilè il protagonista deldel franchise di, di cui Netflix ha ora condiviso il. Il video promozionale annuncia che la nuova avventura animata arriverà in streaming il 7 marzo, svelando inoltre molte anticipazioni sui divertenti problemi che dovranno affrontare i protagonisti. Cosa accadrà nelsuIn: Il, il divertente villain cercherà, ovviamente, di prendere il potere. Dopo tantissimi anni di collaborazione, tuttavia, il suo robotdecide di agire in modo indipendente per dominare il, obbligando così, Patrick Stella, Sandy Cheeks e gli altri personaggi a entrare in .