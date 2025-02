Laverita.info - Più che «atto dovuto», un «atto incompleto»

Leggi su Laverita.info

Caso Almasri: il procuratore di Roma ha sì trasmesso la denuncia di Luigi Li Gotti al Tribunale dei ministri come prevede la legge, ma senza chiederne al tempo stesso l’archiviazione (come invece avrebbe). Così una scelta politica lecita s’è trasformata in condotta criminosa.