Quotidiano.net - Pistola termica 450W: ottima offerta Amazon per il fai-da-te

Leggi su Quotidiano.net

Le offerteper il fai-da-te sono sempre molto interessanti come dimostra lo sconto attivo su questadacon 2 temperature regolabili e ugello in acciaio inox che puoi acquistare a soli 17,99 euro. Per averla a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina. Ordinala subito suin: ideale per DIY e per i lavori di precisione Questadaè compatta, potente e versatile e offre un riscaldamento rapido e preciso con due impostazioni di temperatura: 250°C con 300L/min di flusso d’aria per lavori più delicati e 450°C con 500L/min per le applicazioni più intense. Il pratico interruttore ti permetterà di passare facilmente da una impostazione all'altra. L'ugello in acciaio inossidabile è ideale per concentrare il flusso di calore in modo mirato, così da avere un'efficienza e risultati precisi.