Lanazione.it - “Pisa e il Giro d’Italia. 100 anni di passione”: lanciato il contest fotografico

, 4 febbraio 2025 – Ci sarà tempo fino al 15 marzo prossimo per andare a ricercare tra gli album di famiglia, nei cassetti e negli archivi e trovare le fotografie di uno dei passaggi adel. È infatti quella la data di scadenza per partecipare al“100die il” proposto dal Comune diin previsione della tappa cronometro che sarà ospitata in città il prossimo 20 maggio in occasione della 108° edizione del. Nel 2025, infatti, ricorre il centenario della prima volta cheospitò una tappa del, era il 20 maggio 1925. Da allora è accaduto altre 6 volte; l’ultima nel 1980, anche in quel caso il 20 maggio. Per ritrovare una tappa gemella a quella che si disputerà, la crono Lucca-, bisogna invece risalire al 29 maggio 1977, ma in quel caso l’arrivo fu in piazza XX Settembre, mentre tra qualche settimana sarà in piazza Duomo.