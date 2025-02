Oasport.it - Pirovano e Bassino concordano sulla pista di Saalbach: “C’è poca pendenza, ogni errore verrà pagato caro”

I Mondiali di sci alpino asi sono aperti oggi con la prima prova cronometrata della discesa femminile. Una giornata che vedrà anche l’assegnazione delle prime medaglie con il parallelo a squadre in programma alle ore 15.00. Tornando alla prova il miglior tempo è stato quello di Lara Gut-Behrami, con Federica Brignone terza e Sofia Goggia quinta.La terza migliore tra le azzurre è stata Nicol Delago, che ha concluso al settimo posto, vincendo il duello a distanze con le altre connazionali per il posto in squadra nella giornata di sabato. Una presenza che dovrebbe essere abbastanza sicura, visti i risultati in Coppa del Mondo per Laura, oggi ventiseiesima; mentre è particolarmente a rischio per Marta, ventunesima su un tracciato che non si sposa bene con le caratteristiche della piemontese.