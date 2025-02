Lanazione.it - Pir, ancora pochi accessi. “Con l’ecografo ci sarà un salto di qualità”

Prato, 4 febbraio 2025 – Il Punto intervento rapido non è decollato ma da questo mese potrebbero crescere gliperché sono stati aumentati i medici coordinatori Aft che possono inviare pazienti e arriverà anche. Da metà dicembre, quando è stato aperto, a tutto gennaio sono solo trenta i pazienti che hanno usufruito dei servizi della Casa di comunità est in via Fra Bartolomeo. Il dato rispecchia quello di Pistoia al Ceppo vecchio dove sono stati 32 mentre completamente diversa è la storia di Firenze: a Torregalli ci sono stati ben 561ma qui c’è la possibilità di recarsi in autonomia al Pir, situato in prossimità del pronto soccorso dell’ospedale. Al Pir di Prato, invece, l’accesso è riservato solo ai pazienti indirizzati dal medico di famiglia o dalla guardia medica.