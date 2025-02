Tarantinitime.it - Pinuccio a Grottaglie con “Non mi trovo”

Tarantini Time Quotidiano(Alessio Giannone) con “Non mi” sarà a, Teatro Monticello, il prossimo 7 febbraio alle 20.30. Lo spettacolo sostituisce “Il fantasma” della compagnia Anonima Gr, annullato per problemi di salute di uno dei protagonisti.Biglietti e abbonamenti restano validi per il nuovo spettacolo in programma.SCHEDA SPETTACOLOIn un’aula di tribunalesi trova a farsi processare con la surreale richiesta di essere condannato perché inadeguato al mondo contemporaneo. L’attore sul palco è dietro una balaustra di tribunale rivolto verso il pubblico. Al suo lato il banco del giudice con un cancelliere pronto a interagire con l’invio su una proiezione e, emblematiche immagini e video catturate dal web e non solo. Sul banco dell’imputato passano le prove di questa inadeguatezza rese palesi da un cancelliere che le mostra al pubblico per l’occasione in veste di giuria popolare nel processo.