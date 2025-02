Quotidiano.net - Pillole dai mercati agrifood: il caffè resta nell'occhio del ciclone, quotazioni da record

Roma, 4 febbraio 2025 – La ‘tazzulella 'e cafè’, come cantava Pino Danielea hit che lo rese celebre, rischia di farsi sempre più amara: sembra inarbile, infatti, la corsa delledelsuiinternazionali. Lo conferma il monitoraggio rilasciato oggi dagli esperti di Areté, società indipendente di analisi e previsione suidelle materie prime. Oltre alla bevanda simbolo dell’italianità - per la quale si paventano aumenti fino a 2 euro della tazzina servita al bar - il focus di questa settimana è completato dal pomodoro da industria (la cui produzione è prevista in incremento in Italia, ma in calo a livello globale) e dal frumento tenero, le cuisono stabilmente al rialzo dall’inizio della campagna, la scorsa estate.alle stelle: polverizzati tutti iprecedenti Solo negli ultimi dieci giorni, i prezzi della miscela ‘arabica’ sono aumentati del 14%, toccando un nuovo(oltre 370 dollari/libbra).