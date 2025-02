Velvetmag.it - Pierdavide Carone: età, malattia, studi, dove vive, com’era ad Amici, fidanzata

è tra i protagonista di Ora o mai più ma chi è nella vita di tutti i giorni? Ecco qualche curiosità in più su di lui.Il cantante ha raggiunto il successo grazie alla sua partecipazione al talent showdi Maria De Filippi, che gli ha permesso di iniziare un percorso artistico non indifferente. Da quel momento ha collezionato diversi successi, come la sua presenza sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, in cui si è esibito con Lucio Dalla. Oggi è invece tra i protagonisti del tv show Ora o mai più, condotto da Marco Liorni e in onda ogni sabato sera su Rai 1.In molti si domandano spesso cosa abbia fatto prima del successo e anche come sia oggi la sua situazione sentimentale. Questo è tutto ciò che c’è da sapere su di lui.Chi è: carriera e vita privataNato nel 1988 e originario di Taranto, il cantante è diventato famoso in tv nel 2010, quando ha partecipato al talent show