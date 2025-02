Unlimitednews.it - Pichetto firma decreto per anticipare aste per stoccaggio gas

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, hato ilche consente l’anticipazione dellerelative al gas stoccato. “Tale misura – spiega il ministro – consentirà di evitare aggravi che potrebbero verificarsi a causa delle tensioni geopolitiche e delle possibili speculazioni. Un atto concreto per l’abbassamento del prezzo del gas destinato a cittadini e imprese”. Nel dettaglio, si intendel’allocazione di parte della capacità diper facilitare il riempimento delle riserve nella successiva campagna di iniezione. Per l’anno contrattuale che va dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026, viene messa a disposizione una quota fino a 5000 milioni di metri cubi. All’interno della capacità riservata al servizio uniforme, è proposta anche quella pluriennale, per erogare il gas stoccato in un periodo più lungo rispetto a quello standard.