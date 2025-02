Lanazione.it - Picchia il cognato e poi lo minaccia con la motosega: denunciato un 38enne

Perugia, 4 febbraio 2025 - Primato poi lo terrorizza imbracciando una. È successo a Perugia, dove la polizia haunper minacce aggravate e percosse. E' l'epilogo di una lite tra cognati, che poteva andare a finire molto peggio. La vittima dell'aggressione ha raccontato alla polizia che "in seguito a un bisticcio per futili motivi, ilera andato in escandescenza percuotendolo endolo di morte con una". A quel punto l'uomo è riuscito a chiuderlo fuori dall'abitazione e a chiamare la polizia. L'uomo ha anche sporto querela nei confronti del. Al termine delle attività, i poliziotti hanno provveduto all’inserimento dell’evento sull’applicativo SCUDO, il software di supporto alla gestione delle attività di “pronto intervento” di fondamentale importanza nell’ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni connessi alle violenze domestiche o di genere.