Puntomagazine.it - Piazza Carlo III: poliziotti liberi dal servizio sorprendono un soggetto mentre cede sostanza stupefacente. Arrestato dalla Polizia di Stato

Leggi su Puntomagazine.it

un uomo a Napoli per spaccio diin cambio di denaro, l’intervento delladiNel pomeriggio di ieri, ladiha tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale un 21enne napoletano con prenti di.In particolare, due agenti del Commissariato San-Arena,dal, nel transitare in via Alessio Mazzocchi, all’angolo con via Gaetano Argento, hanno notato uno scooter con a bordo unche indicava ad un altro di avvicinarsi.Pertanto, gli operatori li hanno osservati finché non hanno visto uno scambio soldi-e sono prontamente intervenuti. In questa circostanza, il ragazzo a bordo dello scooter, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha investito parzialmente uno deiche, dopo essersi qualificato, si era posizionato davanti al motoveicolo per impedirne la fuga.