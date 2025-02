Quotidiano.net - Piazza Affari rimbalza: Ferrari guida i guadagni con un +8%

La Borsa di Milano per ora non teme i dazi di Trump:ha recuperato ampiamente il calo della vigilia insieme a Madrid, mentre gli altri listini - pur in genere positivi - non sono riusciti a riprendere tutte le perdite del giorno precedente. I mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso comunque generalmente in rialzo: con Milano (Ftse Mib +1,38% a 36.719 punti) la Borsa migliore è stata appunto quella spagnola, che ha chiuso con un aumento dell'1,4%, seguite da Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,4%) e Amsterdam, cresciuta dello 0,3% finale. Fiacca Londra, che ha concluso in calo dello 0,1%. Euro in leggero recupero a 1,037 euro contro il dollaro, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni piatto a 110 punti e il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,49%. Criptovalute in genere in rialzo, con il Bitcoin in aumento a una cifra per gran parte della giornata, comunque sotto la soglia dei 100mila dollari.