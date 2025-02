Ilrestodelcarlino.it - "Piano di Volo SOLOtris", stasera l’ultimo concerto di Baglioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultima serata in compagnia di Claudioal Teatro delle Muse di Ancona. E’ il terzoche l’amatissimo cantautore tiene in città, dove ha portato il suo ‘di’,tour nei grandi teatri lirici italiani. Anche oggi (ore 21) le Muse saranno piuttosto piene, visto che alcuni settori sono già esauriti. Questi i prezzi dei biglietti nei settori ancora liberi: poltrona 105 euro; prima galleria e palchi di prima fila a visibilità limitata 95 euro; seconda galleria, seconda galleria a visibilità limitata e palchi di seconda fila 82 euro; terza galleria 79 euro (a visibilità limitata 59 euro). I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro (07152525), oppure su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.sarà protagonista assoluto di un-racconto che rappresenta una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione.