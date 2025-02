Ilgiorno.it - Piano anti-corruzione, sarà un triennio multitasking

Novità per la lotta allae per i processi di trasparenza amministrativa a Monza. Ilper il2025-2027, prevede nuovi progetti per coltivare la tutela della legalità in Comune, passando dalla formazione nelle scuole allo scrupoloso monitoraggio delle attività amministrative (attraverso la polizia locale) ai controlli nell’edilizia. Su questo fronte già ilprecedente ha dato risultati positivi: al suo termine è stato registrato un grado complessivo di attuazione delle misure die trasparenza pari all’89%, ben superiore al target previsto (fissato al 75%). Il nuovoapprovato dalla Giunta prevede un maggiore coinvolgimento delle scuole. Il progetto “Scuola e legalità: un impegno in comune“, dedicato agli alunni delle superiori e già avviato a novembre, prevede l’organizzazione di incontri formativi sui temi della legalità e sulle funzioni e compiti dell’organizzazione comunale.