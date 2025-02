Sport.quotidiano.net - Petkimspor-Unahotels 87-91, Reggio espugna l’ostico campo turco

Aliaga (Turchia), 4 febbraio 2025 – L’, dopo un match lunghissimo e intensissimo, ildel. Centrando un blitz importantissimo nel secondo match di Top 16 di Bcl. Una vittoria davvero di squadra, propiziata da Cheatham, condotta quasi in porto da uno Smith finalmente di nuovo fondamentale, portata verso, nel supplementare, da Winston, e chiusa da una gran giocata difensiva di Uglietti. Inizio equilibrato, 11-12 a metà periodo con Barford in evidenza per. Nella seconda parte della frazione i padroni di casa assumono l’iniziativa incrementando notevolmente l’intensità difensiva e colpendo offensivamente con l’asse Williams-Tyree. I turchi si spingono sino al +9 per poi chiudere avanti 25-19. In avvio di secondo quarto è ancora ila dettare i ritmi, con l’che fatica a trovare il bandolo della matassa pur riuscendo, con una difesa competente, a restare all’interno della contesa.