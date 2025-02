Quifinanza.it - Pete Hegseth, il nuovo uomo di Trump al Pentagono tra tv e tatuaggi

La squadra di Donaldè composta da personaggi che spesso riescono a sorprendere, e talvolta spiazzare, anche i più fedeli sostenitori del Partito Repubblicano. Tra di loro, spicca il nome di, nominato dacomesegretario alla Difesa. La scelta è il risultato di un rapporto consolidato nel tempo:ha imparato ad apprezzaregià durante il suo primo mandato, quando quest’ultimo guidava il Dipartimento dei Veterani.Ma chi èe cosa ha fatto e detto per ottenere la fiducia del presidente: chi è e la sua esperienza nell’esercitoNato nel Minnesota,è cresciuto in un contesto che mescolava i “valori tradizionali” americani e un’istruzione piuttosto costosa. Infatti dopo aver studiato a Princeton e successivamente ad Harvard, ha intrapreso la carriera militare, servendo nella Guardia Nazionale degli Stati Uniti per vent’anni, dal 2002 al 2021.