Lapresse.it - Perugia, residenze di lusso affittate irregolarmente: recuperati 2 mln di euro

Leggi su Lapresse.it

Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, il Comando Provinciale diha avviato una serie di ispezioni mirate, per contrastare l’attività di eventuali operatori irregolari o “abusivi” e per garantire il rispetto delle vigenti normative. Grazie alle indagini sono stati individuati 36 soggetti residenti all’estero risultati essere possessori di immobili situati nella provincia di, che non hanno dichiarato in Italia le relative somme percepite. Le verifiche realizzate hanno permesso di recuperare a tassazione oltre 2,2 milioni di