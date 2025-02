Fanpage.it - Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un platano: Gabriele Zentilin muore a 22 anni

, 22enne di Premariacco, è morto in un grave incidente stradale avvenuto in via Vittorio Veneto nella tarda serata di domenica 2 febbraio. Il 22enne è stato estratto dalle lamiere e il personale medico ha tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo. Il ricordo del sindaco di Premariacco: "Era amico e coetaneo di mia figlia, siamo sconvolti".