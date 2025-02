Perché non erano in studio Grande Fratello Federica e Stefano assenti all’ultima puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Molti telespettatori si sono accorti che alPetagna eTediosi. I due ex gieffini non si sono visti nellodel reality show di Canale 5 e subito si è cercato di capirne di più. La prima a darne notizia è stata l’influencer Deianira Marzano, contattata da un follower che le chiedeva spiegazioni su questa misteriosa mancata presenza.Sembrava potesse scherzare l’esperta di gossip e tv, invece poco dopo un’altra utente ha confermato qell’indiscrezione clamorosa su. Ilnon ha per ora detto nulla a riguardo, ma pare che possano esserci novità già a partire dalla prossima settimana.Leggi anche: “Sono spariti, che fine hanno fatto”., cosa è successo a Lorenzo, Eva e MariavittorianoninCome si è potuto notare anche vedendo le loro storie Instagram,si trovavano insieme nelle scorse ore ma non al