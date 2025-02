Linkiesta.it - Perché non ci possiamo più permettere l’espresso al bar

95 milioni di tazzine al giorno2,5 milioni di sacchi consumati all’annoUn giro d’affari che vale 7 miliardi di euroPiù di 5.000 addetti impiegati nel settoreSono i numeri del caffè in Italia, anche se forse manca quello più importante: un aumento del costo del caffè verde, ovvero della materia prima, che è salito più del sessanta per cento nel corso dell’ultimo anno. La situazione geopolitica non ha aiutato, maaffermare con quasi certezza che il caffè è prima di tutto una delle vittime illustri del cambiamento climatico. Le coltivazioni principali sono infatti in Paesi in via di sviluppo e in zone particolarmente vulnerabili a eventi climatici estremi, come quelli che si sono succeduti negli ultimi anni.Eppure, se guardiamo il costo della tazzina di espresso in Italia (di gran lunga la referenza più richiesta), il prezzo medio è di circa 1,20 euro, con picchi di 1,50 euro nelle grandi città.