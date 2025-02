Fanpage.it - Perché la Nasa sta costruendo Blue Abyss: la piscina più profonda del mondo

Il Glenn Research Center ha firmato un accordo per costruire in Cornovaglia. Qui un team di ex astronauti, specialisti in medicina spaziale ed esperti del settore, progetterà programmi personalizzati per clienti privati ??e professionisti. Dall'addestramento alla galleggiabilità neutra, ma anche test per la gravità e la resilienza psicologica.