Fanpage.it - Perché in Scozia si parla di vietare i gatti, come in altri Paesi del mondo: “Sono invasivi”

Leggi su Fanpage.it

Il governo scozzese non vieterà i, nonostante il nuovo rapporto della Commissione scozzese per il benessere animale abbia lanciato l’allarme per il loro impatto sulla fauna selvatica. Per il momento si valutano misure di contenimentomicrochip e sterilizzazione obbligatoria, ma inquesti animali sono già considerati predatori invasivi, e trattatitali.